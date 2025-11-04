「ギリギリすぎて大事な部分が見えちゃいそう…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《原神・ラウマの超危険な限界露出コス》が話題

精巧な衣装と美しい表現力

『「キワどすぎるVラインに思考停止…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《鬼滅の刃・胡蝶しのぶに扮したアレンジ衣装》に大反響』が好評だった、ハネアメがインスタを更新。

人気ゲーム『原神』に登場するキャラクター「ラウマ」のコスプレショットを披露したところ、SNS上で大きな話題を呼んでいる。

幻想的な青い衣装と特徴的なエルフの耳が印象的。透明感のある布地や繊細な装飾、そしてポージングの美しさが、まるでゲームの世界から飛び出してきたかのようなリアリティを生み出している。

衣装の細部には金色のアクセントが施され、幻想的な世界観を忠実に再現。光の当たり方によってブルーのグラデーションが柔らかく輝き、キャラクターの持つ神秘的な力を感じさせる。

優雅さと強さが同居するような表情と身のこなしからは、キャラクターの内面まで表現しようという高い再現力がうかがえる。背景の植物や照明も世界観を引き立て、完成度の高いビジュアル作品に仕上がっている。

華やかな衣装も、美しいポージングも、その根底にあるのは創造への情熱だ。ハネアメの表現は、コスプレという枠を超え、「キャラクターと人間の感情が共鳴する瞬間」を写し出している。

