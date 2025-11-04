＜クズとお金＞旦那は年収3,000万円、不倫を繰り返すのが玉にキズ。離婚するべき？
結婚生活を長く続けていれば、誰しも一度くらいは「離婚しようかな」と思うことくらいあるかもしれません。しかし長期間悩んだり、本気で離婚したいと考えるようになったら黄色信号。自分の気持ちと向き合ったり、誰かに相談してみたりする必要がありそうです。今回の投稿者さんは、長い間離婚のことで悩んでいると話してくれました。
『このまま結婚生活を続けるか、離婚するかで悩んでいます』
金銭面を考えると、離婚はしない
『子どももいるし、離婚した後の生活に不安があるなら継続したほうがいいかも。年収350万円だと生活も苦しくなる可能性があるし、そういうのを我慢できる？ シングルマザーでお金がないって、なかなかつらい生活になると思う』
『私なら離婚しない。そもそも浮気されても泣かないし落ち込まない。たぶん投稿者さんが旦那さんを好きでさえなくなれば、解決する問題なんだよね。好きでいることをやめられないまま離婚だけしても結局つらいことには変わりないだろうし、どっちみちつらいならせめてお金だけでもあったほうがいいと思う』
『女癖が悪くても、生活費や子どもへのお金はケチらずに使ってくれるんでしょ？ それなら割り切って夫婦生活をして、子どもが社会人になるまでいっしょに生活してたほうがメリット多いんじゃない？』
「自分だったら離婚しない」と主張したママたちは、旦那さんの収入にスポットライトを当てました。旦那さんは確かに貞操観念が薄く不倫ばかりを繰り返していますが、なんといっても年収は3,000万円。離婚をするということは旦那さんの収入には頼れなくなるということですから、当然離婚後の生活はかなり変わるでしょう。それならば多少我慢をしてでも、今の生活を続けたほうがいいというのがこちらのママたちの意見のようです。
お金があっても、信頼がない生活は無理
『私なら離婚する。お金があっても、浮気や嘘をつかれ続けたらいつか心が死んでしまうよ。旦那をATMと思えるほど割りきれないので離婚する』
『元カレが同じタイプの人で自分は別れた。口から出る言葉はすべて嘘だと思えてくるし、毎日神経をすり減らしながら暮らすのに疲れたから。人を裏切ることに罪悪感がない人と一緒にいるのは本当に苦しいよ。自分は身の丈に合った生活と日々の幸せが欲しかったから、同じ価値観の人と結婚した。投稿者さんがどうするのかは自由だけどね』
「不倫には目をつぶって結婚生活を続ける」と主張するママたちがいる一方で、「離婚したほうがいい」と投稿者さんの背中を押す声も聞こえてきました。たとえお金がたくさんあったとしても、一緒に暮らしている相手を心の底から信頼できないのは苦しいものでしょう。ひょっとしたらこのままでは投稿者さんの心が追い詰められてしまうかもしれません。信頼も心の健康も、お金で買うことはできません。自分を守るために離婚をするというのも選択肢のひとつでしょう。
離婚をするなら、一番効果のある時期にするのはどう？
『女遊びの証拠を集めておいて、旦那さんが歳をとってよその女に相手にされなくなったころに離婚を突きつける。今のところお金が自由に使えるなら、それを貯めておくことも必須』
『投稿者さんが離婚をチラつかせても、旦那さんは浮気をやめないんでしょ？ それなら旦那さんが若いうちに離婚することのほうが負けな気がするわ。お金のためというか最もダメージを与えられるタイミングで離婚するために、今は離婚しない』
旦那さんが年齢を重ねてプレイボーイぶりが影を潜めたところで離婚をする、という方法も出されました。その間に投稿者さんは虎視眈々と用意をしておくのもいいでしょう。旦那さんにとってダメージが大きいときに離婚するのが最大の復讐になるかもしれませんね。もちろんその間に気が変わったら離婚を取りやめにするのもアリです。
旦那さんの度重なる不倫に頭を悩ませている投稿者さん。どちらの道を選んでも絶対的な正解はありません。投稿者さんの気持ちがいちばん追い詰められない方法を選びたいですね。