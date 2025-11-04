天童よしみ、“関西の大物歌手”の名曲カバー 10年以上前のやりとり明かす「絶対歌ってほしい」「ここで歌えよ」
歌手の天童よしみが4日、NHK大阪ホールで開催・生放送された『第25回 わが心の大阪メロディー』本番後の取材会に出席。歌った「なめとんか」への思いを語った。
【写真】大阪ゆかりの有名人がずらり『わが心の大阪メロディー』の出演者
今年で25回目を数える恒例となったNHK大阪放送局の音楽番組。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが大阪にまつわる楽曲を披露した。
天童はオープニングを飾る「あんたの花道」のほか、同番組では初披露となる「なめとんか」と熱唱した。「なめとんか」は関西の大物歌手・やしきたかじんさんの楽曲。歌い終わった天童は「大阪の女性っていうのはなにかしら乗り越えて来てるから強いなと。私自身を歌ってるみたいな歌でした」と歌詞に込められた思いに感慨にひたった。
10年以上前、たかじんさんがプロデュースされていたコンサート「Koi-con」で選曲に迷っていた天童に、たかじんさんが「絶対『なめとんか』や、絶対歌ってほしい」と声をかけられ、以来歌ってきた曲。当時を振り返り「『ここで歌えよ』って言われて『どこですか？』って言ったら、『心で歌えよ』『心から歌ったらお客さんにはドンっていくはずや！』」とのやりとりを明かした。
取材会には司会を務めた今田耕司のほか、上沼恵美子、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48の泉綾乃、川上千尋、小嶋花梨、塩月希依音が参加した。
