俳優の広瀬アリスさん（30）が4日、映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の新解釈決起会見にムロツヨシさん（49）、佐藤二朗さん（56）、山田孝之さん（42）と共に登場。撮影エピソードを明かしました。

映画は、『ペリー来航』や『尊王攘夷』『新撰組』『薩長同盟』など“知っているようで知らない幕末”を、コメディー界のヒットメーカー・福田雄一監督が実写映画化した作品。坂本龍馬をムロさん、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬さんが演じます。

おりょうを演じた広瀬さんは「（本作の撮影前に）結構重めの恋愛ドラマをずっと撮ってたんですね。苦しいシーンとかシリアスなシーンが多かったので、このもやもやを発散させるかのようにおりょうを演じたみたいな感じなので、ずっとムロさんに“ガーッて！”」と回答した広瀬さん。

それに対しムロさんは「ラブストーリーではないキレ散らかし方をずっと私にするわけですよ。しかもイキイキしてるんです」とコメントし「“イキイキアリス”がそこにいる」と話しました。

また広瀬さんは「お三方はとても濃密な長い期間を過ごされたと思うんですけど私ジャブの3日間だったので」と例えると、ムロさんが「うそでしょ、ジャブって。完全ストレートでしたよ。よけきれないストレート何回やるんだよこの人っていうような」と反応していました。