「イライラする！」妻が突然の家出…残された夫と息子の我慢は限界に＜義弟が離婚を決意するまで 3＞【本当にあった読者のはなし Vol.122】
■子どもの看病も夫に丸投げ!?
「子どもが熱を出した日のことなんです」
そう言って、義弟は少し顔を伏せました。
息子がまだ3歳のころ、38度を超える熱を出したそうです。
夜中に泣き続ける子どもを前に、奥さんは突然、声を荒らげました。
そのまま夫に子どもを任せ、玄関を出て行ったといいます。
「最初は、ちょっと外で頭を冷やすだけだろうと思ってました。でも、朝になっても帰ってこなくて…」
電話も出ず、メッセージも既読にならないまま。彼は仕事を休み、子どもを病院へ連れていったそうです。
「実は、そういうことが何度もあったんです。結婚前から、機嫌が悪くなると黙って消える人で」
淡々と話す彼の声には、諦めと慣れが入り混じっていました。
■次の日に帰ってきた妻は…
翌日、奥さんは何事もなかったように帰宅し、「ストレスたまってたの」と笑ったそうです。
謝ることもなく、冷蔵庫から飲み物を取り出して、「で、明日の夕飯どうする？」と口にしたと聞いて、私は言葉を失いました。
「僕、怒るよりも悲しかったんです」
彼は小さく笑いましたが、その目はうつろなままでした。
彼の我慢は、もう限界に近づいていたのだと思います。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。