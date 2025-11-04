阿佐ヶ谷姉妹改め、谷四姉妹！？ ＮＨＫテレビ「第２５回 わが心の大阪メロディー」が４日、同大阪放送局から生放送され、終演後に司会の今田耕司、出演者の上沼恵美子、天童よしみ、阿佐ヶ谷姉妹、ＮＭＢ４８の泉綾乃、川上千尋、小嶋花梨、塩月希依音が取材に応じた。

阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子は「この並びで座らせていただいているってこと自体、前世で何の徳を積んだんだろう」と夢見心地。上沼が高校生のコーラス部員と歌唱した「人生泣き笑い」、天童が恩師・やしきたかじんから受け継いだ「なめとんか」を聴くと涙腺が崩壊し、「最高の神回」と涙をぬぐった。

江里子「（木村）美穂さんとも話してたんですが、大阪に住んだことは一度もないんですけど“大阪に住んだ女の走馬灯”をリハと本番と二度見させてもらったような気持ちになりました」

美穂「大阪が大好きになったので、大阪姉妹になりたい」

今田「（大阪から東京へ）通いが大変ですよ」

江里子「美穂さん、普段おべっか言わない人なんですけど、きょうは出たわね…。違う違う！ おべっかじゃないわよね。本音ですよね！」

ＮＨＫ大阪放送局の所在地の最寄り駅「谷町四丁目」に引っかけて、報道陣から「阿佐ヶ谷姉妹改め、谷四姉妹はどうか」との声が上がると、 江里子は「谷四姉妹。その覚悟はできております」と語気を強めた。

番組中ではＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）でヘブン役を務める英俳優のトミー・バストウと絡んだ江里子。バストウが母国でビートルズのカバーバンドをやっており、ポール・マッカートニー役だと明かした。江里子も負けじと「奇遇です。私も高校時代、ビートルズのコピーバンドをやってまして、ジョン・レノンに似てるっていうことで、みんなからジョン、ジョンと言われてたんですよ」と打ち明け、今田が「来年コラボでやっていただきたいですね」とまとめた。

では、バストウと何の曲でコラボするのか。終演後、江里子は「ベタ中のベタですけど、私の気持ちとしては『ヘルプ！』」と名曲中の名曲をリクエスト。今田が「（『ヘルプ！』の選曲に）深い意味はないですよね？」と思いやると、美穂も「私もリンゴとして垂れ目にしていきます」と参戦表明。これには今田が「おそらく実現しないと思います」と夢のコラボが夢に終わることを予告していた。

阿佐ヶ谷姉妹は上沼とコラボで「道頓堀行進曲」を熱唱。見逃し配信は「ＮＨＫ ＯＮＥ」にて。