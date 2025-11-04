ワールドシリーズ2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後ドジャースタジアムに移動、優勝報告会を行った。

【映像】佐々木朗希に“ムチャ振り”→球場大歓声

選手らのスピーチが行われる中、ミゲル・ロハスがマイクを握り、佐々木朗希を呼ぶと、24歳の誕生日を迎えた佐々木をサプライズで祝った。球場のDJに向けて「音楽を流してくれ」と呼びかける。すると「ハッピーバースデー」が流れたが、「この歌じゃない」とストップ。その後、途中から佐々木の登場曲になっていた「Bailabo Rocky（バイラロ・ロッキー）」に変わると、球場は大歓声に包まれた。

ロハスは佐々木の肩を持ち、踊るように促す。佐々木は恥ずかしがりながら苦笑いしつつ、なんとか曲のリズムに乗って右手を何度も上げ、ロハスの呼びかけに笑顔で応えた。チームメイトも観客も大きな盛り上がりを見せた。この光景にファンからは「ムチャ振りw」「巻き込まれ事故w」「助けてって顔w」「こういうの苦手だろw」「面白すぎ」「ガチで困ってるやん」「ロウキまだ24歳！？」「ロハスの盛り上げ方と煽り方すげえ」「陽キャ上司と困る部下」「チームの雰囲気最高だな」など様々な反応が巻き起こっている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

