11月4日の「踊る！さんま御殿!!」にて「秋の爆笑！さんま御殿‼健康オタクvs甘やかし 独自の健康法で大激論祭」を放送。仕事復帰後、初のTV出演となる滝沢カレンが最近ハマった健康法を明かした。

滝沢は、トークテーマ「人から変だと言われる私の健康法」で、いきなり「今に始まったことじゃないんですけど」と話し始めたため、さんまは「何をや!?」と膝から崩れ落ち、「衰えてないなあ」と滝沢の変わらぬ天然トークぶりに大喜びする。

滝沢は、祖母の「冷たいものを飲んではいけない」という教えをずっと守り続けており、外食の際にも、飲み物は絶対に氷を抜いてもらうと告白。その徹底ぶりにさんまは「健康にはいいけど、こうなるんだ」と滝沢のバラエティ能力に感心してしまう。体型維持の話では、「歩数計が大好きになった」「毎日1万3000歩を歩かないと寝られない」と楽しそうに語っていた。

途中、芸人で初登場の青木マッチョが、我慢できずにトイレに中座する場面が。これに滝沢は共感し「ロケ中にトイレのことばかり考えてしまう」「一緒にお話する方々の声がかき消される」と熱弁。さんまも青木に同情し、「もう話が入ってなかったよね」と優しくフォローすると、青木が正直に「どんだけしゃべるんだと思ってました」と明かし、スタジオ中が大爆笑となった。

後半は「体を甘やかしまくっている有名人」たちが登場。

体調を崩すたびにホールケーキを爆食いするというあの。「普段よく頑張っているね」とご褒美を与えると元気になると言うあのに、さんまは「それは脳に言い聞かせている」と指摘。しかし、「違う」と全否定。「第48回日本アカデミー賞」最優秀作品賞受賞映画『侍タイムスリッパー』主演の山口馬木也は、健康診断に１回しか行ったことがないほど、病気に対する耐性がありすぎるんだという。舞台の共演者が軒並みインフルエンザやO-157にかかっても山口は感染しないため、「ゴリラ」と呼ばれたと告白。一方で体重が195kgあるという大鶴肥満(ママタルト)は、「195kgが3000歩歩いた」「195kgが野球をした」という枕詞をつけて自己肯定をしていると告白。それに現役力士・剣翔は「この体にならないとわからないことがある」と同調。巨体なりの悩みにスタジオは「甘やかしすぎだ」とツッコミが相次いだ。