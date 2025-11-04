　4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万1360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては137.2円安。出来高は7673枚となっている。

　TOPIX先物期近は3300.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.64ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51360　　　　　-150　　　　7673
日経225mini 　　　　　　 51360　　　　　-150　　　120097
TOPIX先物 　　　　　　　3300.5　　　　　-9.5　　　　7949
JPX日経400先物　　　　　 29830　　　　　 -30　　　　 302
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　-1　　　　 620
東証REIT指数先物　　売買不成立

