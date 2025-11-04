日経225先物：4日22時＝150円安、5万1360円
4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万1360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては137.2円安。出来高は7673枚となっている。
TOPIX先物期近は3300.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.64ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51360 -150 7673
日経225mini 51360 -150 120097
TOPIX先物 3300.5 -9.5 7949
JPX日経400先物 29830 -30 302
グロース指数先物 701 -1 620
東証REIT指数先物 売買不成立
