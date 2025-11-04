こんな着方あったのか！【AMERICAN HOLIC】大人が参考にしたい♡「シャツコーデ術」

プライベートからお仕事シーンまで幅広く活躍するシャツ。でも、それだけにいつもコーデがワンパターンになりがち……という人は、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のおしゃれスタッフさんによる着こなしをお手本にしてみて。腰巻きやビスチェ風など、周りと差がつきそうなスタイリングをピックアップしました。

シンプルなワンツーを旬顔にアップデート

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアチェックシャツ」\1,980（税込・セール価格）

2025年秋冬トレンドとして注目を集めているチェック柄のシャツ。いつものコーデがマンネリ気味なら、アクセントとして腰巻きにしてみて。シンプルなワンツーも、シャツを腰巻きにするだけで一気に旬の着こなしに。こなれ見えしながら、さり気なくヒップまわりのカバーも叶いそうです。気分を変えたいときは、シャツをたすき掛けにしてアレンジを加えるのもおすすめ。

シャツをビスチェ風にアレンジした上級者コーデ

こちらはシャツを体に巻きつけて、ビスチェのようにアレンジしたコーデ。胸元でキュッと絞った袖がアクセントになり、カジュアルながらも可愛らしい雰囲気に。甘めのレース柄トップスにシャツを重ね着することで、程よくカジュアルに落とし込めます。手持ちのTシャツがマンネリ気味なときも、シャツを投入すればワンランク上の着こなしに仕上がりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mitekin.38様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M