ロバーツ監督“選外”に反響

米大リーグ（MLB）のドジャースは3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを実施した。セレモニー直後、MLBが両リーグのMVP、サイ・ヤング賞、最優秀監督賞、新人王の最終候補3人を発表。名前がなかった人物に反響が広がっている。

ドジャースを率いてWS連覇を成し遂げた男がいなかった。

ナ・リーグ年間最優秀監督賞の最終候補に並んだのは、レッズのテリー・フランコーナ監督、ブルワーズのパット・マーフィー監督、フィリーズのロブ・トムソン監督。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はまさかの選外だった。

MLBは全米記者協会（BBWAA）選出によるノミネート候補を公式Xで発表。ロバーツ監督の選外に日本ファンからは「優勝してるのに選ばれてない」「候補にも入らず」「笑うしかない」「ノミネートさえされないデーブ・ロバーツ監督って……」「でもまあその通りだと思う」と、納得する声も含めX上には様々な反応が上がった。

候補に挙がった3人の監督は、いずれもドジャースにポストシーズンで敗れている。メジャー25年ぶりの連覇を果たしたロバーツ監督は2016年以来、同賞受賞歴はなくWS制覇に導いた昨年も最終候補から外れていた。



（THE ANSWER編集部）