町田は後半ＡＴに決勝点許し、痛恨の敗戦　ＭＦ相馬「自分たちにベクトルを向けなきゃいけない」

◆ＡＣＬＥ ▽第４節 町田１―２メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

Ｊ１町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）に１―２で敗れた。１次リーグは１勝２分け１敗で折り返した。

試合開始からわずか３２秒で、まさかのオウンゴールを献上。その後、前半２４分、ＭＦ相馬勇樹がドリブルで相手を振り切り左からクロスを上げると、ＭＦ望月ヘンリー海輝が左足で合わせて同点に追いついた。

だが、後半アディショナルタイム４分、ＣＫから最後はナバウトに押し込まれ、長いＶＡＲチェックの末にゴールが認められ、１―２で痛恨の敗戦を喫した。

相馬は試合後、中継インタビューに応じ「チームとして勝てなかったし、負け方は最悪だった」と悔しさをにじませた。自身の突破を起点にチャンスは多かった。「ドリブルを仕掛けたら、ほぼ１００％で抜けるのは最初の対峙（たいじ）で分かったので、クロスのところをどんどん狙った。１つアシストできたが、ＧＫがかなりニアサイドに寄っていたので、ポスト近くに落として触るだけで決まればというボールを狙っていたつもりだったが、決まらなかった。自分にベクトル向けて、もっと簡単に決められるようなボールを上げられれば」と振り返った。

黒田監督からは全員に「それぞれにベクトルを向けないといけないという話があった」と明かした相馬。「ここから１１月は天皇杯や、いろんな大会がある中で、１１月全勝しようと試合前に話してから入った中での今日の敗戦だった。そこについても話があって、僕らも本当にその通りだと思う。自分たちにベクトルを向けなきゃいけない」と足元を見つめた。

また、試合後はサポーターから敗戦にブーイングも起こり「チームのふがいなさは、もうその通りだったので」と受け入れ、「僕らはピッチで表現することしかできないので、次のピッチで躍動して、また一緒に戦って、応援してもらえるような準備ができたら」と視線を上げた。