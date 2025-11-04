大阪の年末恒例フェス『レディクレ』第3弾発表 ELLEGARDEN、BUMP OF CHICKENら一挙追加【11・4最新一覧】
大阪の年末恒例音楽フェス『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』（12月26日〜29日、インテックス大阪）の出演アーティスト第3弾が、4日に発表された。新たに18組が追加になった。また、各日の「OPENING HEAVY ROTATION ACT」が決まった。
【写真多数】『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』出演アーティスト BUMP OF CHICKENら追加
FM802が毎年年末に届けるオムニバス・ロック・イベント、ロック大忘年会。今年は、大阪・関西万博イヤーを記念して、コロナ禍に制限人数で行われた2022年以来の3年ぶりの4DAYS開催となる。
■『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』
日時：2025年12月26日（金）、27日（土）、28日（日）、29日（月）10:00
OPEN・11:00 START
会場：インテックス大阪
出演 ※＝追加
12月26日（金）
OKAMOTO'S
CLAN QUEEN
Creepy Nuts
Kroi ※
コレサワ
go!go!vanillas
Suchmos ※
Chevon
シャイトープ ※
シンガーズハイ ※
Tele
TenTwenty
にしな
ハルカミライ
BUMP OF CHICKEN ※
BIGMAMA
Fear, and Loathing in Las Vegas
HEY-SMITH
マルシィ
MAN WITH A MISSION
WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：TRACK15 ※
LIVE HOUSE Antenna：35.7／TOOBOE／NEE／berry meet
12月27日（土）
アイナ・ジ・エンド
ASIAN KUNG-FU GENERATION
indigo la End
カネヨリマサル
クリープハイプ
GLIM SPANKY
サカナクション
THE BAWDIES
sumika
田淵智也 40th Anniversary special
Chilli Beans. ※
ねぐせ。
Hump Back
羊文学
flumpool
フレデリック ※
Lucky Kilimanjaro ※
リーガルリリー
Laura day romance
OPENING HEAVY ROTATION ACT：muque ※
LIVE HOUSE Antenna：トンボコープ／ハク。／MONO NO AWARE／luv
12月28日（日）
ano ※
[Alexandros]
Omoinotake
9mm Parabellum Bullet
Saucy Dog ※
SCANDAL
スキマスイッチ
SUPER BEAVER
ストレイテナー ※
DISH//
This is LAST
東京スカパラダイスオーケストラ
ハンブレッダーズ
BURNOUT SYNDROMES
Vaundy ※
PEOPLE 1
BLUE ENCOUNT
ヤバイTシャツ屋さん
山内総一郎
reGretGirl ※
レトロリロン
OPENING HEAVY ROTATION ACT：yutori ※
LIVE HOUSE Antenna：Arakezuri／Klang Ruler／プッシュプルポット／Blue Mash
12月29日（月）
Aooo ※
秋山黄色
打首獄門同好会
FM802＆怒髪天 presents レディクレ歌合戦
ELLEGARDEN ※
KANA BOON
キタニタツヤ
キュウソネコカミ
Conton Candy ※
サバシスター
サンボマスター
SHISHAMO
THE ORAL CIGARETTES
w.o.d.
10-FEET
TOTALFAT
なとり
04 Limited Sazabys
BRAHMAN
マカロニえんぴつ ※
milet ※
OPENING HEAVY ROTATION ACT：the paddles ※
LIVE HOUSE Antenna：Enfants／チョーキューメイ／Dios／LET ME KNOW
