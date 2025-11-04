ユーチューブの「ピカイチ名古屋チャンネル」が３日に更新され、同学年の中日ＯＢ・山本昌氏と広島ＯＢ・紀藤真琴氏が出演し、山本昌氏が同期入団で今年８月に他界した山田和利氏に謝罪した。

１９８３年のドラフト会議で、日大藤沢高の山本昌氏は中日から５位指名され、東邦高の山田和利氏は４位で指名された。だが、山本昌氏は同級生と共に日大への進学が内定していたため、球団が入団の確約を得るため、４位の山田氏よりも先に背番号を選び、契約金も少し高いという図式が生まれていたのだという。

山本昌氏は「実はカズには悪いんだけど、カズより先に背番号選んでるのよ。（担当スカウトの）高木さんに『山本君、３３と３４どっちがいい？』って聞かれたのよ。『じゃあ３４でお願いします』って言ったら、山田和が３３をつけた」と回顧。

続けざまに山本昌氏は顔の前で両手を合わせて謝罪のポーズを作りながら「もう１個、カズに申し訳ないんだけど、俺、大学行くって（言って入団を）渋ってたから、カズより契約金高いの」と大暴露。「ゴメン、カズ」と言った山本昌氏は「初めて言うんだけど、墓場まで持って行こうと思ってたんだけど。まあ、もういいかなと。大学行くって言ってたからゴネ得じゃないけど」とし、同じ高校生で４位の山田和利氏の契約金が２５００万円だったのに対し、５位・山本昌氏の契約金が３００万円多い２８００万円だったことを申し訳なさそうに明かしていた。