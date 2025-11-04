胎内市の養鶏場で死んでいたニワトリが高病原性鳥インフルエンザの遺伝子検査で陽性だったと確認されました。県内で鳥インフルエンザが確認されるのは今シーズン初めてで、県はこの養鶏場で飼育されていた約63万羽のニワトリの処分を始めました。



（リポート）

「高病原性鳥インフルエンザが発生したとみられる現場です。中では白い防護服を着た人たちが作業しているのが確認できます」





県によりますと11月3日、胎内市の養鶏場からニワトリの死亡数が大きく増加したと連絡があり、遺伝子検査の結果、陽性が確認されました。これを受け、県は4日朝からこの養鶏場で飼育されていた約63万羽の処分を開始。県の職員や民間の事業者を中心に24時間態勢で作業にあたり、4日正午時点では約8000羽を処分したということです。県内の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されたのは今シーズン初めてです。この養鶏場ではおととし3月にも鳥インフルエンザへの感染が確認され、約68万羽を処分しています。県によりますと今年度、県内では629万羽のニワトリが飼育されていて、今回、処分されるニワトリは飼育数全体の10％ほどにあたりますが、卵の流通に影響しないよう調整を進めるとしています。県は感染拡大を防ぐため消毒ポイントを設置したほか、半径3キロメートル以内の養鶏場ではニワトリなどの移動を禁止。半径10キロメートル以内では区域外への搬出を禁止しています。〈県畜産課 阿部渉課長〉「鳥インフルエンザ自体は鶏卵や鶏肉を食べても感染する事例は日本では発生していないため、あまり動揺せずに対応していただきたい」県によりますとニワトリの処分を含めた防疫作業は11月20日ごろに完了する予定です。