今期放送中のTVアニメ「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」が、11月8日（土）より秋葉原にてアキバジャックキャンペーンを開催。当キャンペーンでは30店舗の店頭に4種ののぼりが配置され、のぼりの立つ対象店舗にて700円以上お買い上げまたはご飲食の方にオリジナルポストカードがプレゼントされる。

◆「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」×「あきかる」アキバジャックキャンペーン

開催期間：11月8日（土）〜11月24日（月祝）

対象：各店で700円以上お買い上げまたはご飲食の方であきかるを持参の方

提供グッズ：オリジナルポストカード（全6種ランダム提供）

＜開催店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店、コトブキヤ秋葉原館、メロンブックス1号店、TamTam秋葉原店4F、TamTam秋葉原店5F、あみあみ 秋葉原ラジオ会館店、あみあみ秋葉原フィギュアタワー店、クルクル秋葉原店、でらなんなん 秋葉原店、オノデン、じゃんぱら秋葉原4号店、じゃんぱら秋葉原5号店、浜田電機 PC USEFUL、PCコンフル秋葉原2号店、オタク向け美容室 OFF-KAi!!秋葉原店、メイド整体サロン 癒あmaiden、ばんから 秋葉原店、らーめん影武者、らーめん忍者、肉汁麺ススム 秋葉原本店、カレーの市民アルバ 秋葉原本店、上等カレー 秋葉原店、モチヅキカレー、タコス屋BLAISE、Craft Beer Tap ヨドバシAkiba店、東京トンテキ ヨドバシAkiba、果寮MATSUTOMI、リリアンキュキュ、シスターカフェ クラリスベール、猫耳シスター リディアベール

◆アニメ公式サイト

HP https://www.kyuketsuki-chan.com/

X @kyuketsukichan_

©2025 二式恭介/KADOKAWA/ちゃんと吸えない製作委員会ちゃん

(執筆者: あきかるNEWS)