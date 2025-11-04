佐藤弘道、お兄さん→おじいちゃんに 孫の誕生を報告「神様から大切な授かりものを」
“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が4日、自身のブログを更新。長男夫婦に子どもが誕生し、“おじいちゃん”になったことを報告した。
【写真】「あきらめたゴルフが出来るなんて」佐藤弘道と妻＆息子たちの家族4ショット ※3枚目
佐藤は「ご報告です！」と題し、「私、佐藤弘道は…おじいちゃんになりましたぁ〜」と報告。初孫を抱き、笑顔を見せる写真を公開した。
続けて「長男夫婦に神様から大切な授かりものをいただきました。日に日に孫への可愛さが増しています」と愛をつづり、「これから先、いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、もっともっとリハビリトレーニングをしたいと思います！」と決意表明。「お兄さん、お父さん、おじいちゃん、これからは三刀流で頑張ります！！！」と記した。
佐藤は2024年6月、「下半身麻痺となり歩けなくなってしまいました。病名は『脊髄梗塞』です」と発表。約2ヶ月間の入院生活の末、無事に退院。リハビリを続け、仕事に復帰した。
【写真】「あきらめたゴルフが出来るなんて」佐藤弘道と妻＆息子たちの家族4ショット ※3枚目
佐藤は「ご報告です！」と題し、「私、佐藤弘道は…おじいちゃんになりましたぁ〜」と報告。初孫を抱き、笑顔を見せる写真を公開した。
続けて「長男夫婦に神様から大切な授かりものをいただきました。日に日に孫への可愛さが増しています」と愛をつづり、「これから先、いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、もっともっとリハビリトレーニングをしたいと思います！」と決意表明。「お兄さん、お父さん、おじいちゃん、これからは三刀流で頑張ります！！！」と記した。
佐藤は2024年6月、「下半身麻痺となり歩けなくなってしまいました。病名は『脊髄梗塞』です」と発表。約2ヶ月間の入院生活の末、無事に退院。リハビリを続け、仕事に復帰した。