７人組アイドルグループ・ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹが４日、福岡・Ｚｅｐｐ Ｆｕｋｕｏｋａで６都市を巡る初の全国ツアー「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２５ −ＡＵＴＵＭＮ− 『Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ』」の初日公演を開催。来年４月４日と５日に自身最大規模となる幕張メッセでの単独公演を開催するとサプライズ発表した。

この日はツアーのために用意されたチョウや花のモチーフがちりばめられた、かわいらしくきらびやかな衣装で登場。人気曲「ぐっじょぶ！」や、この日配信となった新曲「カワイイコレクション」を初披露するなど、かわいくも華やかなパフォーマンスを魅せた。

「カワイイコレクション」は、「かわいいを集めた花束のようなＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹが、もっと“かわいい”を集めちゃおう」をテーマに、さまざまなかわいいをぎゅっと詰め込んだ軽快なポップチューン。キャッチーなメロディーと、思わずまねしたくなるキュートな振り付けでＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹの“かわいい”世界観が魅力の楽曲となっている。

幕張メッセ公演はグループの２周年を記念して行う。チケットは、４日午後１０時よりＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＦＡＮＣＬＵＢ先行が受け付け開始となる。