60歳で定年退職し嘱託社員として働く予定。老齢基礎年金だけ繰り上げして受け取りたいけど可能？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、老齢基礎年金のみ繰り上げ受給したい人からの質問です。
繰り上げ請求をすると、受給開始時期を1カ月早めるごとに年金額が0.4％ずつ減額され、その減額は一生涯続きます（昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5％）。繰り上げ受給を希望する場合、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げ請求する必要があります。
熊谷の星さんの希望するように、老齢基礎年金だけを繰り上げて受け取ることは制度上できません。繰り上げ受給をすると、請求した時点から65歳までの月数に応じて減額されます。減額率は次の通りです。
減額率（最大5年：24％）＝0.4％×（繰り上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数）
例えば、60歳ちょうどで繰り上げ請求をした場合、
65歳までの60カ月×0.4％＝24％減額
になり、同じ減額率が生涯続くことになります。
仮に65歳から受け取る年金が年額150万円（老齢基礎年金＋老齢厚生年金の合計）だとすると、
繰り上げ受給では150万円×（1−0.24）＝114万円になります。
このように、早く受け取る分だけ月々の金額は確実に減ります。
繰り上げ受給には早く受け取れるメリットがありますが、デメリットや制限も多くあります。特に次の点に注意が必要です。
・一度繰り上げ請求をすると、取り消しはできません。
・減額された年金額は一生涯そのままです。
・繰り上げ後は、国民年金への任意加入や保険料の追納ができません。
・65歳になるまでの間、遺族厚生年金など他の年金と同時受給できません。
・寡婦年金の支給対象外となります（受給中の場合は権利消滅）。
・障害年金の新規請求（事後重症など）もできません。
繰り上げ受給には、「早く年金を受け取れる」という安心感がありますが、その一方で、一生減額されたままという大きなリスクがあります。
熊谷の星さんの場合、嘱託社員としての給与収入があるとのことですので、生活資金や税・社会保険料の負担なども踏まえて、繰り上げをせずに65歳まで待つ選択も検討してみるとよいでしょう。
繰り上げ請求をしてしまうと、取り消しができません。実際の減額率や、繰り下げ受給（繰り下げをすることで増額します）との比較も含め、お近くの年金事務所でシミュレーション相談してから判断するのが安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）)
