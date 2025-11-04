「普段も可愛いけどこれはヤバすぎ」エルフ荒川、イメチェン最新ヘアにファン歓喜！ 「激盛れ案件」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは11月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。自撮りショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】エルフ荒川の「激盛れ案件」自撮りショット
ファンからは「激盛れ案件」「普段も可愛いけどこれはヤバすぎ」「こんな可愛かったっけ？？」「ベースが美人」「アラサーの芸人さんとは思えない」「どこのアイドルが流れてきたかと思ったら」「この女 自分の顔面が他人より整っていることを完全に理解してやがる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「アラサーの芸人さんとは思えない」荒川さんは「日々、ありがとうございます」とつづり、2枚の写真を投稿。金髪の一部が紫色や青色になったギャルっぽさ満載のヘアカラーですが、カールがかかっていることが多い髪が今回はストレートヘアになっています。また、いつもは分けられている前髪も下ろされており、普段とは違った荒川さんの魅力が引き立っています。
ピンクぱっつんヘアが話題に荒川さんと言えば、前髪をぱっつんにしたピンクヘアが話題に。10月17日に公開した自撮りショットには「これでおもろい芸人なんだぜ？最強やん」「もう日本のアイドルじゃん」といった声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
