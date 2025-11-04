ÁÇº¬µ±¡¢°¤Éô¤¤ç¤¦¤À¤¤¤é56¿ÍÁª½Ð¡¡½ÀÆ»GSÅìµþÂåÉ½È¯É½
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï4Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñ¡Ê12·î6¡¢7Æü¡¦ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò·èÄê¤·¤¿¡£³Æ³¬µé4¿Í¤º¤Ä¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤ä¡¢ÃË»Ò81¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê°°²½À®¡Ë¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤ä¡¢Ëå¤Ç½÷»Ò52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¡ÊÆ±¡Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£½÷»Ò48¥¥íµé¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡GSÅìµþ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡¢¥Ð¥¯¡¼¡Ë¤ÎÂåÉ½¤òÁª¹Í¤¹¤ëÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¡£°¤Éô»í¤éº£Ç¯6·î¤ÎÆ±Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤¬º£Âç²ñ¤âÀ©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ±Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¡¡ÆüËÜÂåÉ½
¡ÚÃË»Ò¡Û
100kgÄ¶µé¡¡
ÂÀÅÄ¡¡É·²í¡¡¡¡(°°²½À®)
ÀÆÆ£¡¡Î©¡¡¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
ÃæÌî¡¡´²ÂÀ¡¡¡¡(°°²½À®)
ÃæÂ¼¡¡ÍºÂÀ¡¡¡¡(°°²½À®)
100kgµé
¿·°æ¡¡Æ»Âç¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
¿¢²¬¡¡¸×ÂÀÏº¡¡(ÆüËÜÀ½Å´)
ÁýÃÏ¡¡ÎËÂÁÏ¯¡¡(µþÍÕ¥¬¥¹)
»°ÌÚ¡¡Ë¾Ì´¡¡¡¡(¹ñ»Î´ÜÂç)
90kgµé
Â¼Èø¡¡»°»ÍÏº¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
ÅÄÅè¡¡¹ä´õ¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÆÁ»ý¡¡±ÑÈ»¡¡¡¡(µþÍÕ¥¬¥¹)
ÀîÃ¼¡¡¸öÌÀ¡¡¡¡(¹ñ»Î´ÜÂç)
81kgµé
±ÊÀ¥¡¡µ®µ¬¡¡¡¡(°°²½À®)
ËÌÛê¡¡²Å¿Í¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
Ï·Ìî¡¡Í´Ê¿¡¡¡¡(°°²½À®)
Å·Ìî¡¡³«ÅÍ¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
73kgµé
ÀÐ¸¶¡¡¼ù¡¡¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
ÅÄÃæ¡¡Î¶²í¡¡¡¡(ÃÞÇÈÂç)
ÆâÂ¼¡¡½¨»ñ¡¡¡¡(¼«±ÒÂâ)
ÅÄÃæ¡¡ÍµÂç¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
66kgµé
Éð²¬¡¡µ£¡¡¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
°¤Éô¡¡°ìÆó»°¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÉþÉô¡¡Ã¤À®¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
¸²ÆÁ¡¡³¤Íø¡¡¡¡(Å·ÍýÂç)
60kgµé
±Ê»³¡¡Îµ¼ù¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
¶áÆ£¡¡È»ÅÍ¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÃæÂ¼¡¡ÂÀ¼ù¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
´ØËÜ¡¡¸ÂÀ¡¡¡¡(JES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼)
¡Ú½÷»Ò¡Û
78kgÄ¶µé
¿·°æ¡¡Ëü±û¡¡¡¡(ÆüÂÎÂç)
Æ£°æ¡¡ÎÜÍþ¡¡¡¡(SBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯)
ÁÇº¬¡¡µ±¡¡¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÉÚÅÄ¡¡¼ã½Õ¡¡¡¡(¥³¥Þ¥Ä)
78kgµé
ÃÓÅÄ¡¡¹È¡¡¡¡¡¡(¥³¥Þ¥Ä)
ÇßÌÚ¡¡¿¿Èþ¡¡¡¡(ALSOK)
ÅÄÃæ¡¡ÎâÆà¡¡¡¡(ÂçºåÉÜ·Ù)
Àô¡¡¿¿À¸¡¡¡¡¡¡(¥³¥Þ¥Ä)
70kgµé
ÅÄÃæ¡¡»ÖÊâ¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
ÃÓ¡¡³¨ÍüºÚ¡¡¡¡(¹ñ»Î´ÜÂç¥¯)
Á°ÅÄ¡¡ÑÛ¡¡¡¡¡¡(´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç)
ËÜÅÄ¡¡Ëü·ë¡¡¡¡(Åì³¤Âç)
63kgµé
²Å½Å¡¡½Õ³ò¡¡¡¡(¥Ö¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼)
»³¸ý¡¡°ªÎÉÍü¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
ÀÄÌî¡¡ÆîÈþ¡¡¡¡(Ê¡²¬¸©·Ù)
Ã«²¬¡¡À®Èþ¡¡¡¡(ÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È)
57kgµé
¶ÌÃÖ¡¡Åí¡¡¡¡¡¡(»°°æ½»Í§³¤¾å)
Âç¿¹¡¡¼ëè½¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
Çò¶â¡¡Ì¤ºù¡¡¡¡(ÃÞÇÈÂç)
郄Ìî¡¡åº³¤¡¡¡¡(ÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È)
52kgµé
°¤Éô¡¡»í¡¡¡¡¡¡(¥Ñ¡¼¥¯24)
Âç¿¹¡¡À¸½ã¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
ÄÚº¬¡¡ºÚ¡¹»Ò¡¡(¼«±ÒÂâ)
Æ£¾ë¡¡¿´¡¡¡¡¡¡(»°°æ½»Í§³¤¾å)
48kgµé
¸Å²ì¡¡¼ãºÚ¡¡¡¡(JRÅìÆüËÜ)
¸¶ÅÄ¡¡¿ð´õ¡¡¡¡(ÆüÂÎÂç)
µÈ²¬¡¡¸÷¡¡¡¡¡¡(¼«±ÒÂâ)
µÈÌî¡¡¼ÓÀéÂå¡¡(ÄëµþÂç)