OGと後半ATに被弾「取られ方があまりにも雑すぎた」。町田がACLEで初黒星。黒田監督が悔しがる「あれだけ決定機を外せば勝てない」
FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦。開始34秒で昌子源が痛恨のオウンゴール。24分に望月ヘンリー海輝が同点弾も、90＋４分にセットプレーの流れから被弾。１−２で敗れた。町田にとってはACLEで初黒星だ。
試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「振り返れば、ただただ、もったいなかった、悔しいの一言です」と話す。
チャンスは相手より多くあったものの、勝利につながるゴールは決められなかった。
「あれだけ決定機を外せば勝てないだろうし、今まさに、トレーニングは積んでいますけど、ゴール前のクオリティのところが今ひとつ出てこない。個人のスキルも含めて、これは改善できるようで、なかなか難しいポイントでもある」
２つの失点に関しては、「取られ方があまりにも雑すぎた」とコメント。「それも含めてサッカーですから。しっかりと結果をこのホームで届けるのが絶対条件だった」とし、「やっぱり悔しいです」と繰り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
