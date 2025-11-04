高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が４日、衆院で始まった。

首相は、自民党と日本維新の会が連立政権の合意書で掲げた衆院議員の定数削減について、幅広い賛同を得るため、与野党で議論を重ねる考えを強調した。防衛費を含む安全保障関連費を２０２７年度までに国内総生産（ＧＤＰ）比２％へ引き上げる目標に関しては、２５年度中に前倒しを達成するとの見通しを示した。

首相は、衆院議員の定数削減について「具体的な削減案の策定や実現に向け、できるだけ幅広い賛同を得ることが重要だ」と指摘した。野党からの慎重論も念頭に「与党内での検討とともに、各党各会派とも真摯（しんし）な議論を重ねていきたい」とも呼びかけた。

安保関連費については、２５年度補正予算案の計上分が「一定額に達すると見込まれ、結果として（目標を）達成する」とした。補正予算案で計上する項目としては、自衛隊に関連した〈１〉人的基盤の強化〈２〉ドローン対処機材の整備など活動基盤の強化〈３〉運用体制の改善――の３点を挙げた。

これに関連し、首相は防衛装備品の輸出を「救難」「輸送」など５類型に限定した運用指針の撤廃にも触れ、「指針の見直しを早期に実現すべく検討を進める」と意欲を示した。

医療費が高額になった場合の患者負担を抑える「高額療養費制度」見直しについては、「患者の経済的負担が過度にならないよう配慮しながら、負担能力に応じてどう分かち合うかという観点から検討を丁寧に進める」と述べた。政府は昨年、高額療養費の負担上限額を引き上げる方針をいったん決めたが、患者団体や野党の反発を受けて見送った経緯がある。

憲法改正に向けては「各会派の協力を得ながら、改正案を発議できる環境が作られるよう粘り強く取り組んでいく覚悟だ」と強調した。内閣として改正原案を国会提出する可能性に関しては「憲法の規定で認められており可能だ。内閣としてこの考えに変わりはない」と述べた。

５日は衆参両院で代表質問が行われる。