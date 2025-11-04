全日本柔道連盟は４日に都内で会見を行い、「グランドスラム（ＧＳ）東京２０２５」（１２月６〜７日、東京体育館）に出場する日本代表選手を発表。女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３＝ＳＢＣ湘南美容クリニック）はメンバーから外れた。

女子日本代表の塚田真希監督は選考基準を「１年間の国内外の成績を総合的に見て選出している」と説明。角田が選外の理由については「本来であればこのメンバーには選出される基準は満たしてはいるが、本人と所属に確認したところ、出場の意向がないことを事前に連絡いただいた。そこも踏まえての選考となり、このような形になっている」と明かした。

角田はパリ五輪後の復帰戦となる２月のＧＳバクー大会で優勝してから、６月の世界選手権の出場を回避し、体重無差別で争われる４月の全日本女子選手権を選択。３回戦で７０キロ級の寺田宇多菜（ＪＲ東日本）に敗れたが、最も軽い階級ながら善戦した。

角田不在の女子４８キロ級には、今年の世界選手権３位の古賀若菜（ＪＲ東日本）、１１月の講道館杯優勝の原田瑞希（日大）、同大会３位の吉岡光（自衛隊）、１０月の世界ジュニア選手権優勝の吉野紗千代（帝京大）が選出された。