¡ÚACLE¡Û¥ë¥ô¥¡¥óÇÕÍ¥¾¡¤«¤éÃæ2Æü¤Î¹Åç¤¬¹¾¸¶FC²¼¤¹¡¡¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ACLE¡¡¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥¤¡¼¥¹¥ÈÂè4Àá¡¡¹Åç1¡½0¹¾¸¶FC¡Ê2025Ç¯11·î4Æü¡¡¹Åç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï¹¾¸¶¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¸åÈ¾18Ê¬¤ËFW²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ·è¾¡ÅÀ¡£DFº´¡¹ÌÚæÆ¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤òÃæ¿´¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤éÃæ2Æü¤ÇÈó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤ÆÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦ÇðÀï¤«¤éÃæ2Æü¤Î²áÌ©ÆüÄø¡£¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó6¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£½øÈ×¤«¤éµåºÝ¤ÎÀï¤¤¤ä¶õÃæÀï¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤â·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOM¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á´°÷¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼é¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èº£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»¦¿ÍÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇËè»î¹ç¸Â³¦¤Þ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁª¼ê¤Ø¤Î¾Î»¿¤ÈÆüÄø¤Ø¤ÎÃíÊ¸¤ò¤·¤¿¤¬¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤ÇÆùÃÆÀï¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤·¤½¤¦¤À¡£