「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−２メルボルン・シティ」（４日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はアジア・チャンピオンズ・エリート（ＡＣＬＥ）でホーム初勝利を目指したが、１−１の試合終了間際に勝ち越されて敗戦。ＤＦ昌子源による試合開始早々のオウンゴールも響き、同大会４試合目で初黒星を喫した。試合後、昌子は時折下を向きつつピッチを退いた。

まさかの幕開けだった。キックオフ後、相手の前線へのボールがＤＦ昌子源のもとへ。昌子はこれを冷静に収め、ＧＫ谷へ左足でバックパスを試みるも力加減を誤ったか、ボールは谷の横を通過。必死に谷が追いかけて最後は滑り込むも、ボールはネットに吸い込まれてしまう。試合開始わずか３３秒。あまりの衝撃的な得点シーンにスタジアムは騒然となった。

昌子は腰に両手を当ててぼうぜん。その後、谷に手を挙げて「ごめん」というよなコンタクトを取った。黒田剛監督は冷静に手元の時計に視線を移していた。

開始早々追う展開となった町田だが、試合を優勢に進めた。両サイドから攻め続けると、前半２４分にＤＦ望月が左の相馬のクロスに右足で合わせて同点ゴール。その後も相手ゴールを脅かし続けた。

ただ、最後の精度を欠きなかなか勝ち越し点を奪えない。すると試合終了間際、ゴール前の混戦から押し込まれて勝ち越された。そのまま試合終了の笛が鳴り、結果的に開幕のオウンゴールが尾を引いた形となった。

これで町田は１次リーグ１勝２分１敗。サポーターからは珍しくブーイングも響いた。

ＤＡＺＮのフラッシュインタビューで黒田監督は「ただただ、もったいなかった。悔しいの一言。あれだけ決定機を外せば勝てない。最後をきっちり決めきらないというのは、大きい課題として残っている。失点も取られ方があまりにも雑すぎた」と振り返った。