├ACLE第4戦はまさかの幕開け…町田DF昌子源が開始32秒で痛恨オウンゴール

├開始32秒の痛恨オウンゴール…大ブーイングのACLE初黒星に町田DF昌子源「僕がゲームを壊した」

└元浦和FWナバウトが町田撃破の90+4分劇的復活ゴール!! 約1年間離脱の大ケガ乗り越え日本凱旋「浦和で過ごした日々を今でも愛している」

【ACLEリーグステージ第4節】(Gスタ)町田 1-2(前半1-1)メルボルン・C<得点者>[町]望月ヘンリー海輝(24分)[メ]オウンゴール(1分)、アンドリュー・ナバウト(90分+4)<警告>[町]中山雄太(55分)主審:アブドゥラ・アルマッリ