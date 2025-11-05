【ACLEリーグステージ第4節】(Gスタ)

町田 1-2(前半1-1)メルボルン・C

<得点者>

[町]望月ヘンリー海輝(24分)

[メ]オウンゴール(1分)、アンドリュー・ナバウト(90分+4)

<警告>

[町]中山雄太(55分)

主審:アブドゥラ・アルマッリ

開始32秒のオウンゴールで失点した町田、一時同点も元浦和FWナバウトに劇的90+4分被弾でACLE初黒星

├ACLE第4戦はまさかの幕開け…町田DF昌子源が開始32秒で痛恨オウンゴール

├開始32秒の痛恨オウンゴール…大ブーイングのACLE初黒星に町田DF昌子源「僕がゲームを壊した」

└元浦和FWナバウトが町田撃破の90+4分劇的復活ゴール!! 約1年間離脱の大ケガ乗り越え日本凱旋「浦和で過ごした日々を今でも愛している」