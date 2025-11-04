まもなく45年を迎える地元になくてはならない人気店『ラーメン長三(ちょうさん)』。

店主の佐藤長治さんと妻・文江さんの2人で店を守ってきました。店名は、長治さんのあだ名「ちょうさん」からとって名付けたそう。



看板メニューは「ラージャンメン(辛い味)(900円/税込み)」。

店主が夢の中でひらめいて生まれたメニュー。麺は、つるっとすすれる自家製の細麺。麵の上には、炒めたひき肉・彩り豊かなニンジン・ピーマンと、食感のアクセントになるたっぷりのもやしがてんこ盛り。



スープは豆板醤と唐辛子を中心にコショウ・みそのタレ・しょうゆなどで深みのある味に。ピリッときたあとに旨みが広がる、まさに〝旨辛〟スープ。食べすすめるとカラダがじんわり温まるので、とくに冬にピッタリです。





カラダを温めるのにピッタリなもう1品は「広東メン(900円/税込み)」。

とろっとしたあんに、キャベツ・白菜・ニンジン・ピーマン・海老・キクラゲが入り、食べ応え抜群！店主が東京で修業していたころのメニューで、食材や水は新鮮な地元のものを使っているココにしかない一杯です。



魚沼で作られた自家製米の「半ライス(200円/税込み)」もあわせてどうぞ！

地元では量が多いのが普通のことだそうで、半ライスでもほぼお茶碗1杯分という大サービスです。



ラーメンをすすってご飯をかき込む！無限ループに入ること間違いなしです。

ご夫婦が作る地元の味に出会いに行ってみてはいかがでしょうか。



●ラーメン長三(ちょうさん)

新潟県魚沼市中島新田183

問い合わせ先｜025-792-6701

営業時間｜昼 11:00～14:00、夜 16:30～19:30

定休日｜水曜、木曜