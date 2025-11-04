バーチャルYouTuberの宇宙から来た侵略猫・宙星ぱるが、新曲「天晴れパラダイス」を活動5年目の生誕日となる11月5日にリリースすることを本日の生誕前夜祭生配信で発表した。

宙星ぱるのオリジナル曲は、3年前にリリースした「猫のギャラクシー伝説」以来となり、作詞作曲には本人からのラブコールで「重音テトはこんなパーティ二人で抜け出せるのか」「大盛り無料なんだから大盛り頼め」「終わってる料理番組」など一度聴いたら耳から離れない歌詞、トラックが話題の”かてらざわ”を迎え制作されたという。

ジャケット写真

自分の事をベースにした歌詞を作るにあたり、打ち合わせを幾度も繰り返し、かてらざわ氏の持つトラックと歌詞の音ハメの面白さと、宙星ぱるのキャラクターが見事にハマった楽曲が完成したとのこと。

◾️「天晴れパラダイス」

2025年11月5日（水）リリース

配信：https://jsr.lnk.to/appareparadise