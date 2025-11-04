a flood of circle、FM802で新曲「ASHMAN」初オンエア決定
a flood of circleが、2025年11月5日放送のFM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』にて、11月12日にリリースするニューアルバム『夜空に架かる虹』から、新曲「ASHMAN」が初オンエアされることを発表した。
本楽曲は、ソングライター・佐々木亮介が自らの創作衝動を限界まで解放し、「やりたい放題」を突き詰めた結果として生まれた楽曲とのこと。“灰になる”まで“破壊と再生”を何度も繰り返しながら完成したこの曲は、a flood of circle の真骨頂と言える曲に仕上がったという。
さらに、アルバムリリース当日の11月12日21時より、YouTubeにてスペシャル生配信イベントの開催も決定。MCには藤田琢己を迎え、アルバム制作の裏話や聴きどころなどをメンバーとともに語り尽くす。
加えて、11月7日〜11月10日の期間には新宿マルイメンショップにてポップアップストアを展開。そして11月9日には、新宿・歌舞伎町でリリースパーティー＜I’M FREE 2025＞を開催予定だ。
■番組情報
FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」
放送：毎週月〜木曜日 14:00〜17:51
DJ：中島ヒロト
番組HP：https://funky802.com/masters/
番組公式X：https://x.com/802radiomasters
番組ハッシュタグ：#802RM
■アルバム『夜空に架かる虹』
2025年11月12日（水）発売
・通常盤（CDA）▶TECI-1845 / 定価：\2,750（税込）
・テイチクオンライン限定盤（CDA＋BD+ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー）▶TEI-337 / \10,000（税込）
▼収録内容
CD：
1.夜空に架かる虹
2.KILLER KILLER
3.ASHMAN
4.マイ・モーターサイクル・ダイアリーズ
5.モモちゃんのブルース
6.SNAKE EYES BLUES
7.キメラファンク（FLY! BABY! FLY!）
8.ルカの思い出
9.全治
BD：
2025.6.13 「a flood of circle Tour 2024-2025 “WILD BUNNY BLUES/野うさぎのブルース」Zepp DiverCity TOKYO
01.WILD BUNNY BLUES/ 野うさぎのブルース
02.Dancing Zombiez
03.ファスター
04.I’M FREE
05.D E K O T O R A
06.11
07.Eine Kleine Nachtmusik
08.Honey Moon Song
09.ひとさらい
10.ベイビーブルーの星を探して
11.世界は君のもの
12.理由なき反抗 (The Rebel Age)
13.キャンドルソング
14.プシケ
15.シーガル
16.ゴールド・ディガーズ
17.虫けらの詩
18.屋根の上のハレルヤ
En.1 KILLER KILLER
En.2 花
En.3 月夜の道を俺が行く
グッズ：ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー(約10cm)
※商品情報詳細→https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/
◆YouTubeスペシャル生配信
2025年11月12日（水） 21:00〜
a flood of circle Official Channel：https://youtube.com/@afoc_official?si=JIqOzbMT6fVlBx0E
◆＜アルバムリリース記念！佐々木亮介インストアライブツアー＞
2025年
11月14日（金）18:30〜
愛知・タワーレコード名古屋パルコ店
11月17日（月）18:30〜
福岡・ミュージックプラザ インドウ
11月19日（水）19:00〜
大阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
12月4日（木）18:30〜
北海道・タワーレコード札幌パルコ店
12月5日（金）18:30〜
宮城・タワーレコード仙台パルコ店
詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/#t_event
◆＜アルバムリリース記念！a flood of circleサイン会＞
2025年11月15日（土）18:00〜
東京・タワーレコード新宿店
◾️＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞
日程：2026年1月18日（日）
会場：渋谷 Spotify O-EAST
開場/開演： 15:45開場 / 16:30開演（オールスタンディング）
ゲスト：The Birthday（クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ）
w.o.d.
SIX LOUNGE
ビレッジマンズストア
TASOGARE BUDDY（藤井一彦 with ウエノコウジ）
Large House Satisfaction
◾️＜a flood of circle “I’M FREE 2025”＞
日時：2025年11月9日（日）
場所：新宿歌舞伎町野外音楽堂(TOKYU KABUKICHO TOWER STAGE))
※入場無料/一部有料
■ポップアップストア情報
開催日時：2025年11月7日（金）〜11月10日（月）
開催場所：新宿マルイ メン 8階 イベントスペース
営業時間：11:00〜20:00
