なとり、新曲「セレナーデ」がTVアニメ『【推しの子】』第3期ED主題歌に決定
なとりが、TVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌に新曲「セレナーデ」が決定したことを発表した。
なとり本人もかねてから『【推しの子】』原作のファンだったと言い、登場キャラクターのアクアをモチーフに「彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲」と、今回のタイアップに際したコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■なとり コメント
この度、「セレナーデ」という楽曲を書き下ろさせていただきました。「アクア」という人間を理解しようとするたびに、どうしようもない暗闇の底に落とされたような感覚がありました。せめて、彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲です。たくさん、聞いてください。
◆ ◆ ◆
本日、TVアニメ『【推しの子】』第3期のメインビジュアルと第1弾PVが公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。
https://youtu.be/WJnPGGzkX9Y
なお、なとりは2026年2月18日、19日には日本武道館での単独公演＜深海＞を控えており、19日の元公演はすでにチケットがソールドアウトしている。
◾️TVアニメ『【推しの子】』
・公式サイト：https://ichigoproduction.com/
・公式X（旧Twitter）：@anime_oshinoko
◼️配信シングル 「にわかには信じがたいものです」
2025年10月24日（金）リリース
配信：https://natori.lnk.to/Whatisaheadofthetunnel
◼️＜natori ASIA TOUR 2025＞
2025年10月26日（日）
台北 Taipei / Zepp New Taipei ＜SOLD OUT＞
Inquires ：
大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025年11月8日（土）
バンコク Bangkok / Union Hall 1
Inquires ：
Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025年11月21日（金）＊追加公演
2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞
ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL
Inquires ：
LIVET：hello@wanderloch.com
Ticket：https://to.livet.one/natori
2025年11月28日（金）
上海 Shanghai / TBA
2025年11月30日（日）
北京 Beijing / TBA
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.
※上海公演・北京公演の詳細は後日発表します。
◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞
2026年2月18日（水）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞
2026年2月19日（木）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30
指定席：\8,500（税込）/ 指定席(U-22割) \7,500（税込）
お問合せ：DISK GARAGE
問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info
詳細：https://natori-official.com/
