さらさが、10月22日にリリースした新曲「Thinking of You」のMVを公開した。

◆さらさ 動画

MVを手掛けたのは、今作の楽曲のジャケットとアーティストビジュアルも手掛ける、写真家・松岡一哲で、松岡がMVを制作するのは初のこと。全編8mmフィルムカメラで撮影された映像は、楽曲の雰囲気と相まって、何度も繰り返し楽しめる作品に仕上がっているという。

なおさらさは、11月13日より東名阪ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞の開催を控えている。チケットは現在発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️配信シングル「Thinking of You」

2025年10月22日（水）リリース 配信：https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou

◾️＜Thinking of You Tour 2025＞ 2025年

11月13日（木）名古屋 ell.FITS ALL

11月19日（水）東京 Spotify O-EAST

11月20日（木）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO

open/start 18:00/19:00 前売：\5,000+1D ◆チケット一般発売中

