さらさ、写真家・松岡一哲が手掛けた「Thinking of You」MV公開
さらさが、10月22日にリリースした新曲「Thinking of You」のMVを公開した。
MVを手掛けたのは、今作の楽曲のジャケットとアーティストビジュアルも手掛ける、写真家・松岡一哲で、松岡がMVを制作するのは初のこと。全編8mmフィルムカメラで撮影された映像は、楽曲の雰囲気と相まって、何度も繰り返し楽しめる作品に仕上がっているという。
なおさらさは、11月13日より東名阪ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞の開催を控えている。チケットは現在発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️配信シングル「Thinking of You」
2025年10月22日（水）リリース
配信：https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou
◾️＜Thinking of You Tour 2025＞
2025年
11月13日（木）名古屋 ell.FITS ALL
11月19日（水）東京 Spotify O-EAST
11月20日（木）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
open/start 18:00/19:00 前売：\5,000+1D
◆チケット一般発売中
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/salasa/
ローソンチケット：https://l-tike.com/salasa/
イープラス：https://eplus.jp/salasa/
