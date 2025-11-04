Adoプロデュースのアイドル・ファントムシータが、11月に開催するAdo初のドームツアー＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞のオープニングアクトに出演することを発表した。

本公演は、東京ドームと京セラドーム大阪にてそれぞれ2日間開催され、ファントムシータは4公演全てに出演する。ファントムシータがプロデューサーであるAdoの公演に出演するのは＜Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』＞以来2度目。記念すべきAdo初のドームツアーで、美しく、そして恐ろしく舞うファントムシータにもぜひ注目してほしい。

■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞ 2025年

11月11日（火）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

11月12日（水）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00

問い合わせ先：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ 11月22日（土）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START15:00 / 17:00

11月23日（日）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START14:00 / 16:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション0570-200-88812:00〜17:00（土日祝休業） ▼チケット情報

・ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

・イープラス：https://eplus.jp/ado/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/

・ticket board：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado-dometour2025

■「botばっか」 2025年11月11日（火）リリース

https://phantom-siita.lnk.to/botbakkaPR