これぞ【40・50代のトレンドヘア】！？ 即、若見え狙える♡「レイヤーカット」

髪に軽やかな動きと立体感を与える「レイヤーカット」は、若見えを目指す大人女性にぴったりなヘアスタイル。レイヤーによる抜け感や自然なボリューム感が、若々しい印象に導いてくれそうです。今回は、40・50代のトレンドヘア、レイヤーカットをピックアップ。今っぽさも若見えも同時に叶えてくれそうなヘアスタイルで、イメージチェンジしてみませんか。

ふんわりとした揺れ感が華やか

ふんわりと揺れるような立体感が魅力のレイヤーカット。レイヤーによって毛先に動きがプラスされ、華やかな印象に仕上がっています。レイヤーカットは、髪質や髪の量に合わせてボリューム感を調整できるのも嬉しいポイントです。

レイヤーカットで小顔見えも狙えるかも

こちらは、ヘアスタイリストの@end.kazumaさんが、「ボブから伸ばしてる方向けレイヤースタイル」と紹介しているヘアスタイル。顔まわりのレイヤーがフェイスラインをカバーしながら、華やかさをプラスしてくれそう。レイヤーによって首元のくびれが強調されることで、小顔効果も期待できそうです。

イメージチェンジにもぴったり

こちらのヘアスタイルは、暗めカラーのボブがレイヤーによって軽やかに仕上がっているのがポイント。外ハネの毛先が若々しい印象です。@end.kazumaさんによると、「今回はレイヤー多めにしました」とのこと。ヘアスタイルがワンパターンになりがちな人も、この機会にレイヤーカットを入れていつもと違う軽やかな雰囲気を楽しんでみませんか。

さりげないレイヤーで上品に

こちらは、ヘアスタイリストの@yussy3さんが「シアンカラーにふんわりレイヤーを入れたボブレイヤー」と紹介しているヘアスタイル。パツっとボブをベースにレイヤーをプラスして、上品さをキープしながら軽やかさが演出されています。

