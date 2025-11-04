モーニング娘。'25が3日、新曲「てか HAPPYのHAPPY!」のミュージックビデオ（MV）を公開した。MVには、いわゆる「裏アカ」でメンバーに対する愚痴などをつづっていたことが発覚して活動休止し、12月での卒業が決まっている北川莉央（21）も登場している。



【写真】幻影…ではなくちゃんと出演してる！北川は最後列の白いジャケット

「てか HAPPYのHAPPY!」は「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」との両A面シングルとして12月3日に発売される。北川は12月7日に東京・ベルサール飯田橋駅前イベントホール、同20日に大阪のATC･ITMホール、同21日に再度ベルサール飯田橋駅前で発売記念イベントを行うことが発表されているが、グループとしてのイベントやコンサートには参加しない予定だ。



MVには参加しているが、基本的には引きの映像に登場するのみ。北川のアップ、ソロショットなどはない。



ファンからは「これはもしや、私だけが見ている北川莉央の幻覚……？」「複雑な気持ちになるよなあ。」とモヤモヤした思いもこぼれていた。



北川は今年4月に裏アカが騒動となり活動を休止。10月20日に年内での卒業を発表した。2019年に北川の自宅を訪れてオーディション合格を直接伝えた元リーダー・譜久村聖（29）は、11月1日の写真集発売イベントで北川について「本人も反省しています。人間、誰でも失敗してしまうことはあると思うので、それをこう、攻めたりとかするのはあんまりよくないなと思うので、みんながみんなに優しくあってほしい」と目に涙を浮かべながら語っていた。



