【ワシントン＝阿部真司】ＡＰ通信によると、米国のブッシュ（子）政権下の２００１〜０９年に副大統領を務めたディック・チェイニー氏が３日死去した。

８４歳だった。アフガニスタンやイラクでの対テロ戦争を積極的に後押しするなど、米同時テロ以降のブッシュ政権の外交政策に多大な影響力を行使し、「史上最強の副大統領」とも評された。

１９４１年、米ネブラスカ州生まれ。ワイオミング大を卒業後、ニクソン政権で経済機会局長の特別補佐官として政権入りした。ニクソン大統領がウォーターゲート事件で辞任した後は、フォード大統領の下で首席補佐官に抜てきされた。

その後、ワイオミング州選出の下院議員を経てブッシュ（父）政権の国防長官（１９８９〜９３年）を務め、９１年の湾岸戦争を指揮した。

２０００年の大統領選では、当時テキサス州知事だったブッシュ（子）氏から副大統領候補となるよう依頼を受け、外交や安全保障面での経験を生かして同氏の大統領選勝利に貢献した。ブッシュ氏の２期目も続けて副大統領を務めた。

自由主義と民主主義を世界に広めることを理想とする新保守主義者（ネオコン）の代表格の一人とされ、０３年のイラク戦争では、フセイン政権と国際テロ組織アル・カーイダとの間に関連があると明言し、対イラク開戦を強く主張した。

副大統領を退任後は、対テロ戦争を推進する立場から、オバマ政権の対テロ政策を「軟弱だ」として批判。共和党保守派の論客として積極的にメディアに登場し、持論を展開した。２１年１月の連邦議会襲撃事件後はトランプ大統領を公然と批判し、２４年大統領選では民主党候補のハリス前副大統領を支持した。

心臓に持病があり、副大統領在任中の２００１年には心臓にペースメーカーを埋め込む手術を受けていた。