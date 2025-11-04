「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

ドジャース奥さま会のメンバーも夫や婚約者、恋人とともにバスに同乗。歓喜を沿道のファンと分かち合った。

スミス捕手の妻・カラさんは、長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんと一緒に一家でパレードに参加。お茶目で愛くるしい姿が奥さま会の中でもアイドルとなっているシャーロットちゃんは、ドジャーブルーの青いリボン、水色の短パン、白いブーツという服装で、紙吹雪に飛び上がって大喜び。パレード後はさすがに疲れておねむの様子で、パパに抱っこされて祝勝イベントに姿を見せていた。

カラさんはバスの上で仲良しのエドマン夫人、クリステンさんとの２ショットや、スネル夫人、グラスノーの婚約者らと楽しそうな笑顔で自撮りした写真をアップ。サングラスや着こなしにも個性が光っている。さらにはクラブハウス内での貴重な写真も公開した。

エドマン、パヘス、バンダのロッカーが並んだ前で、イスに座って脚を組んで優雅にポーズ。バンダのロッカーにはシャンパンファイトではすっかりおなじみのマスク、パヘスの棚には２つのグローブが綺麗に並べられており、エドマンのロッカーにはたくさんの上着と手袋が置かれているなど、選手の個性もかいまみえる。