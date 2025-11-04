ルヴァン王者サンフレがアジアの舞台でも奮戦！ 加藤の一撃で江原を１−０撃破、ACLEで３試合ぶりの白星
サンフレッチェ広島は11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節で、江原FC（韓国）と広島サッカースタジアムで対戦した。
初戦でメルボルン・シティ（オーストラリア）に２−０で快勝したが、２節は上海海港（中国）と１−１のドロー、３節は蔚山HD FC（韓国）に０−１で敗戦。白星発進も以降は勝点３が遠ざかるなか、江原との一戦を迎えた。
３日前のルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦（３−１）からスタメンを大幅に変更。GKはチョン・ミンギが務め、両ウイングバックには菅大輝と新井直人、前線には加藤陸次樹、ヴァレール・ジェルマン、前田直輝が並んだ。
立ち上がりから相手にボールを握られた広島は、なかなかチャンスを作れない。それでも30分、敵陣でFKを得ると、キッカーの新井がボックス内に鋭いボールを供給し、これに反応した荒木隼人がヘディングシュートを放つ。しかし、これは相手GKにキャッチされる。
33分にはジェルマンのスルーパスを受けた加藤が強烈なダイレクトシュートも、決め切れない。１点が遠いまま、広島は０−０で前半を終える。
ハーフタイムに広島は中村草太、ジャーメイン良、中野就斗を投入。48分、ジャーメインのお膳立てから加藤がペナルティエリア内で左足を振る。だが、シュートはわずかに枠を捉えられない。
さらに攻勢を強める広島が、ついに先制点を奪う。62分、相手のバックパスをボックス内で奪った加藤がGKをかわし、シュートを放つも、相手DFのブロックに阻まれる。そのこぼれ球に反応したジャーメインのシュートをGKがストップ。こぼれたボールを加藤が押し込んだ。
喜びもつかの間、69分にホームチームは数的不利に。佐々木翔がキム・ゴンヒへの激しいタックルで２枚目のイエローカードを提示され、退場となる。
その後、広島は江原の反撃を凌ぎ、１−０で勝利。ルヴァン杯王者がアジアの舞台でも奮闘し、大会３試合ぶりの白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
初戦でメルボルン・シティ（オーストラリア）に２−０で快勝したが、２節は上海海港（中国）と１−１のドロー、３節は蔚山HD FC（韓国）に０−１で敗戦。白星発進も以降は勝点３が遠ざかるなか、江原との一戦を迎えた。
３日前のルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦（３−１）からスタメンを大幅に変更。GKはチョン・ミンギが務め、両ウイングバックには菅大輝と新井直人、前線には加藤陸次樹、ヴァレール・ジェルマン、前田直輝が並んだ。
33分にはジェルマンのスルーパスを受けた加藤が強烈なダイレクトシュートも、決め切れない。１点が遠いまま、広島は０−０で前半を終える。
ハーフタイムに広島は中村草太、ジャーメイン良、中野就斗を投入。48分、ジャーメインのお膳立てから加藤がペナルティエリア内で左足を振る。だが、シュートはわずかに枠を捉えられない。
さらに攻勢を強める広島が、ついに先制点を奪う。62分、相手のバックパスをボックス内で奪った加藤がGKをかわし、シュートを放つも、相手DFのブロックに阻まれる。そのこぼれ球に反応したジャーメインのシュートをGKがストップ。こぼれたボールを加藤が押し込んだ。
喜びもつかの間、69分にホームチームは数的不利に。佐々木翔がキム・ゴンヒへの激しいタックルで２枚目のイエローカードを提示され、退場となる。
その後、広島は江原の反撃を凌ぎ、１−０で勝利。ルヴァン杯王者がアジアの舞台でも奮闘し、大会３試合ぶりの白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？