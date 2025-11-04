こっちのけんと＆ミャクミャクの“自分らしさ”共演に反響「それもいいねってワード素敵だなぁ」「泣いちゃう」
NHK音楽番組『第25回 わが心の大阪メロディー』（総合テレビ・全国放送 後7：30〜8：42）が4日に生放送され、こっちのけんととミャクミャクのコラボレーションが実現した。
【写真】NHKのステージに立つミャクミャク＆サーキュラーちゃん
NHK大阪ホールから、懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のライブパフォーマンスを生放送・生演奏。
ミャクミャクは、NMB48、こっちのけんとスペシャルパフォーマンスを披露した。「繋ぎ歌〜世界の国からこんにちは〜」（NMB48＆ミャクミャクと仲間たち）、「それもいいね」（こっちのけんと＆ミャクミャクと仲間たち）の2曲。
「それもいいね」は、「子どもたちの背中を押す曲」と紹介。“自分らしさ”を歌った楽曲で、こっちのけんと＆ミャクミャクの共演に「それもいいねってワード素敵だなぁ」「こっちのけんと君とミャクミャクが一緒になってそれもいいね歌うのは泣いちゃう」などの声が寄せられた。
■出演者（五十音順）
【司会】今田耕司、ファーストサマーウイカ
【出演】INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部
【写真】NHKのステージに立つミャクミャク＆サーキュラーちゃん
NHK大阪ホールから、懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが珠玉のライブパフォーマンスを生放送・生演奏。
ミャクミャクは、NMB48、こっちのけんとスペシャルパフォーマンスを披露した。「繋ぎ歌〜世界の国からこんにちは〜」（NMB48＆ミャクミャクと仲間たち）、「それもいいね」（こっちのけんと＆ミャクミャクと仲間たち）の2曲。
■出演者（五十音順）
【司会】今田耕司、ファーストサマーウイカ
【出演】INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster
【ゲスト】高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、ミャクミャク ほか
【指揮】青柳誠
【演奏】2025大メロ楽団
【合唱】大阪成蹊女子高等学校コーラス部・四天王寺高等学校コーラス部・兵庫県立神戸高等学校合唱部