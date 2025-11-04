『踊る！さんま御殿!!』初登場ゲストが“苦悶の表情”浮かべ収録を途中退席 さすがの明石家さんまも「え？なんや？」
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後8：00）に出演。苦悶の表情を浮かべ、収録を途中退席する場面があった。
【写真】「凄いですね」自宅で木村カエラとの2ショットを披露した青木マッチョ
この日は青木にとって初めての『さんま御殿!!』の収録。冒頭ではトレードマークの赤チェックのTシャツをMCの明石家さんまにイジられるなど、上々な滑り出しを見せていた。
しかし、他のゲストがトークを展開する中突然、席を立った青木。さんまも「え？なんや？」と困惑すると青木は「本当に申し訳ないんですけど…お手洗い失礼してもいいですか…」と小声でポツリと伝え、共演者に促される形で収録を途中退席。苦悶の表情を浮かべ「すみません。すみません」と足早に去っていった。
その後、明るい表情に戻った青木がスタジオに姿を見せるとさんまは「大丈夫やったか？」と優しく声をかけ、青木も「セーフです…」と笑顔を見せた。
