生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、着脱式のフライパンを軽量化した新シリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部通販サイトで11月上旬から発売する。

2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している。累計販売枚数は800万枚（ドウシシャ出荷ベース4月末時点）を超え、ツルすべの使い心地で長期愛用者やリピーターも多いのが特長とのこと。

「こびりつきにくさ」と「軽さ」を両立するのは技術上難しいことだったが、1月に取っ手付きのフライパンの軽量化モデルを11年ぶりに発売した。その技術を活かし、収納のしやすさで人気のある着脱式フライパンにおいて、最大約20％の軽量化（従来品のevercook選べるフライパン26cm（IH対応モデル）と新規品evercook fitフライパン26cm（IH対応モデル）の比較）を実現し、「evercook fit」という新シリーズとして発売する。

フライパンの軽量化にはフライパン本体の厚みが大きく関わる。フライパンの重量の大半を占めるアルミニウム合金も含め、フライパンの底の厚さを従来の3mmから2.5mmに薄くすることで最大約20％の軽量化を実現した。従来は本体を薄くすると、ふっ素樹脂コーティングが性能を発揮することができなかったが、ふっ素樹脂コーティングを研究改良することで、本体を薄くしても従来のこびりつきにくさを保つことが可能になった。ツルすべの使い心地はそのままに、毎日の作る・洗う・しまうという一連の調理の流れがもっと軽快にできるようになった。

今回発売するのは、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit」のセット品。パスタ料理や炒め物など、ささっと調理したい一人暮らしの人におすすめの4点セット、汁物も含めた家族分の献立を作りたい人におすすめの8点セットなど、消費者のニーズに合わせたセット内容を用意している。



左から：オール熱源対応、ガス火専⽤

オール熱源対応のタイプと、ガス火専用のタイプを用意している。自宅の熱源（IH・ガス火）や家族構成に合わせたセット内容を選べる。

専用ハンドルがフライパンから外せるので、フライパンやポットを重ねて収納できる。ごちゃつきやすいキッチン収納庫もコンパクトにスッキリする（重ねて収納する場合はフライパン内面に傷がつかないようにキッチンペーパーなどを挟んで収納してほしいとのこと）。

専用ハンドルを外せばオーブン調理ができる。コンロで食材を炒めてからそのままオーブンへ入れることができるので、余計な洗い物が増えない。



「evercook fit IH対応4点セット スモーキーブルー」

専用ハンドルを外せば、お皿のように使用できるので、出来立ての料理をそのまま食卓に出すことができる。お気に入りのフライパンカラーで食卓も彩り豊かに、内面のシャンパンゴールドが料理の色味をさらに引き立てる。

専用ハンドルを外せばコンパクトになるので、蓋をして冷蔵庫に保存ができる。面倒な移し替えもいらず、洗い物も増えない。おかずも鍋ごと保存しておけば、翌日の温めなおしも簡単だとか（長期間（一昼夜または一日以上）の保存を行う場合は、別の容器に移し替えてほしいという）。

専用ハンドルを外せば、フライパンをまるでお皿のように丸洗いできて清潔に使用できる。ツルすべのevercookだから、汚れがつきにくく水切れのよい、ストレスフリーな洗いあがりとなっている。食器洗浄機や食器乾燥機にも対応している。



「evercook fit IH対応8点セット スモーキーブルー」

様々なセットを用意しているので、料理好きな人にも、これから料理を始める人にもおすすめできる。シンプルなクラフト箱のパッケージなので、贈り物にも最適だとか。

ワンタッチで簡単に取り付けができる専用ハンドルは、フライパン外面と設置する部分にシリコーンゴムがつき、ホールド力が高くなった。がっちり固定してさらに滑りにくく、調理中も安心だという。

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いている。

なお、500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用によって発生した傷は対象外)。取っ手などの樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となる。



「evercook fit ガス火専用6点セット ネイビー」

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用している。フライパンの素材である「アルミニウム合金」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っている。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの2つをくっつけているものが多い。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまう。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こらない。



「evercook fit IH対応7点セット アイボリー」

また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離さない。さらに、フライパン本体のアルミニウム合金とふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施している。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴がある。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウム合金の腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続く。

［小売価格］

evercook fit IH対応4点セット スモーキーブルー：1万780円

evercook fit IH対応8点セット スモーキーブルー：1万8000円

evercook fit ガス火専用6点セット ネイビー：1万3000円

evercook fit IH対応7点セット アイボリー：1万7500円

（すべて税込）

［発売日］11月上旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp