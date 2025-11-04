山本由伸、“黙れマイアミ旅行”は本当に言っていた！ 「単語の破壊力よ 煽り方のセンスもタイミングも完璧すぎる」
ロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸選手の名言「黙れマイアミ旅行」は、本当に言ったものであることが分かりました。
【動画】山本由伸「黙れマイアミ旅行」
「煽り方のセンスもタイミングも完璧すぎる」X（旧Twitter）では2025年11月2日、山本選手の「(言ってない)名言集」が話題に。「出所不明の名言」として、「黙れマイアミ旅行」が紹介されていました。しかし、オリックス・バファローズ公式YouTubeチャンネルの動画を確認すると、実際に発言していたことが分かります。2023年3月30日に公開した動画『侍ジャパンメンバー チーム合流の一日』にて、山本選手は山崎颯一郎選手に向けて「黙れマイアミ旅行」と発言。
ファンからは「単語の破壊力よ 煽り方のセンスもタイミングも完璧すぎる。あの仲良し感があるからこそ成立するイジりだよね。WBC日本代表の雰囲気の良さ、こういう瞬間に全部出てる」「いや、山本由伸のあの“静かに刺すタイプの冗談”ほんと好き。チーム内で一番バチバチしてる投手陣の中で、こういう軽口が出る関係性が最高なんだよな」など、絶賛の声が寄せられています。
試合には出場せず当時開催されたWBCにて山崎選手は離脱した選手の代わりに召集されたものの、結果的に登板する機会には恵まれませんでした。そのため山本選手は「黙れマイアミ旅行」と、いじりを含めて声を掛けたようです。(文:多町野 望)
