°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð»á¡¡¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤ÎÊóÆ»¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖË¡Åª¤Ë¤ÏÅ¬Àµ¤À¡×¡¡¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÂ³Åê°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»ï¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×ÆüÍËÈÇ¡Ê£²ÆüÉÕ¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¼«¿È¤Î¸ø¶â´ÔÎ®ÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤ÏÆ£ÅÄ»á¤Î¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Î²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£ÅÄ»áÂ¦¤¬µ¡´Ø»ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ó¥é¤Î°õºþÂå¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç£²£°£±£·Ç¯£¶·î¤«¤é£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Ë¹ç·×Ìó£²£±£°£°Ëü±ß¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»ÙÊ§¤¤¤ÎÌó£¹³ä¤ÏÄ´ºº¸¦µæ¹ÊóÂÚºßÈñ¤Ê¤É¤Î¸ø¶â¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤ØÇ¯´Ö£·£²£°Ëü±ß¤ÎÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¸ø¶â´ÔÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë´ë¶È¤È¤Ï½éÅöÁª¤Î£²Ç¯Á°¤«¤é¼è°ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¡ÊÂçºå£±£²¶è¡ËÁ´¸Í¤ËÇÛ¤ëµ¡´Ø»ï¤ä¥Ó¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢°õºþ¡¢À½ËÜ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò°ÍÍê¤·¡¢£²£°£±£·Ç¯¤«¤é£²£°£²£´Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë£´£°·ï¤Û¤É¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼è°úÆâÍÆ¤ÏÁê¾ì¿å½à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÆ±Åù¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµÄ¾¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èë½ñ¤«¤é´óÉÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿Æ£ÅÄ»á¤ÏÆ±»æÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ»ö¤Ï×ó°ÕÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊÛ¸î»Î¤È¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÅ¬Àµ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÍû²¼¤Ë´§¤òÀµ¤µ¤º¡Ù¤Ç¡¢°Ý¿·¤¬¤è¤ê²þ³×¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢µ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶ËÎÏºÇ¾®²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö³º´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤Ïº£¸å¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
