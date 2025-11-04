広島が加藤陸次樹の決勝ゴールで江原を１―０で下す　佐々木が退場もルヴァン杯から中２日で総力戦制す

◆ＡＣＬＥ２５―２６ ▽１次リーグ第４戦 広島１―０江原（４日、エディオンピースウィング広島）

江原（カンウォン、韓国）をホームに迎えた広島は１日のルヴァン杯決勝・柏戦（国立、３〇１）からスタメンを６人入れ替えた。試合は前半を０―０で折り返した。

スキッベ監督は後半開始時にＭＦ中野、ＦＷジャーメイン、中村の３人を投入した。後半４分、抜け出したＦＷ加藤が左足でシュートを放つも、わずか右へ外れた。後半１３分にはＦＷ木下をピッチへ送り出した。

後半１８分、広島は相手のバックパスのミスから加藤がＧＫをかわしてシュート。これはＤＦに防がれたが、ジャーメインのシュートのこぼれ球を加藤が押し込み、先制に成功した。

後半２４分にはＤＦ佐々木がこの日２枚目の警告を受け、退場処分で１０人となった。その後は相手のクロス主体の攻撃をＤＦ荒木を中心にはね返すと、後半アディショナルタイムのＤＦホン・チョルの左足直接ＦＫのピンチも、ゴール枠に救われた。今大会２勝目を挙げ、勝ち点を４から７に伸ばした。

ＦＷ加藤（マン・オブ・ザ・マッチに選出。試合後のインタビューで）「ルヴァンカップ決勝から中２日でタフなゲームになったが、チーム全員で一試合を通して戦って、いい結果になった。（ゴールについて）自分で貢献できることは得点、アシストの数字だと思っていた。数字に表れる結果が出せて良かった。バックパスを狙うのは得意なので、狙った結果が運よく自分のところに来た。交わした後、すんなり決められれば良かったが、外してしまった。また信じてゴール前に走った結果、ボールがこぼれてきたので、チーム全員に感謝している。（今後に向け）天皇杯もあるし、リーグ戦も上位を目指して、全試合勝てるように、総力戦で頑張りたい」