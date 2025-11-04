鹿沼人は謎の煮物「インド煮」を”ご飯”ではなく”パン”で食べている？＆北茨城市…㊙どぶ汁ラーメン
【動画】鹿沼人は謎の煮物「インド煮」を”ご飯”ではなく”パン”で食べている？＆北茨城市…㊙どぶ汁ラーメン
◆世界の衝撃映像大連発！
◆○○人の生態調査！茨城人vs栃木人SP
・宇都宮人は「水」を自慢しちゃう事件
・栃木人がカップかき氷の「サクレ」で様々なアレンジ料理を作っている事件
・鹿沼人…50年の歴史がある謎の煮物「インド煮」を、ご飯ではなくパンで食べている事件
・ラーメンのお供に、意外すぎる物を食べる店がある事件
・茨城人は他県の人が理解できない言葉を使っている事件
・水戸市には店主の感謝が止まらない！ありえへん店がある事件
・笠間市…ドロドロラーメン＆中身が不思議ないなり寿司を食べている事件
・北茨城市…どぶ汁ラーメン
・鉾田市のラーメンチェーン店が衝撃の方法で集客している事件
◆日本全国「衝撃グルメ」大調査
出演者
SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）、宮崎哲弥
【ゲスト】
＜茨城県＞
鈴木奈々、都築拓紀（四千頭身）、デーブ大久保
＜栃木県＞
ジャイアント白田、手島優、本田珠由記（≠ME）
