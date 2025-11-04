ユニクロから赤ちゃんのための「ヒートテック」新登場 キッズもリニューアルで“お名前欄”追加も
ユニクロのKIDS＆BABY2025「ヒートテック」コレクションが4日発表され、キッズの極暖ヒートテックと超極暖ヒートテックがリニューアル。また、ベビーからは赤ちゃんのための新しいヒートテックが登場する。
キッズのヒートテックは、子どもの肌へのやさしさに配慮したやわらかな素材を使用しており、メンズやウィメンズと異なる生地で作られている。今季の極暖ヒートテック・超極暖ヒートテックは生地を刷新した。
【写真】ユニクロのキッズからは「ヒートテック」のニットキャップや靴下も登場
保温や吸湿発熱機能を持つヒートテックは、薄くて暖かい冬の必需品。ウルトラストレッチの機能で抜群の伸縮性があり、制服や体操服のインナーとして着用しても動きやすいのが特徴となっている。外遊びで汗をかいてもドライ機能によって乾きやすく、汗冷えしにくくなっている。冬でも汗っかきな子どもたちにうれしい吸湿・放湿、抗菌防臭機能付き。品質表示もプリントすることで、肌あたりのやわらかさを最大に引き出しており、今年はお名前欄が追加された。
通常のヒートテックの約1.5倍暖かい極暖ヒートテックは、肌面にコットン100％を使用。肌面がふんわり起毛でやわらかな肌ざわり、体にフィットしすぎないシルエットで1枚でも着やすいのが特徴。生地の編み方を一から新しくすることで空気層を多く含み、より肌あたりがやさしい極暖ヒートテックへリニューアルした。暖かさは変わらずに軽い着心地も追及。生地が横方向により伸びるようになり、ストレッチ性もアップしている。
通常のヒートテックの約2.25倍暖かい超極暖ヒートテックは、一番暖かいヒートテック。肌面のふんわりと起毛したやわらかな肌ざわりが特徴で、生地に厚みもあるため1枚着のロンＴとしても着られる。生地の編み方を見直してループを長く、ゆるく編成することで空気層を多く含み、暖かさはそのままでより軽やかな、やさしく包み込む着心地へ進化した。真冬の環境下でも、子どもたちが快適に過ごせるようサポートする。
今年は赤ちゃんのための「ヒートテックコットンクルーネックT」が新登場。肌面に上質なコットンを100％使用した素材を微起毛することで、よりやわらかな肌ざわりに仕上げている。メンズ・ウィメンズ・キッズのヒートテックコットンと違い、より細い番手のコットンを編み、軽く薄手な生地を実現。肌面に上質なコットンを100％使用したやさしさと、ヒートテックの暖かさが融合した赤ちゃんのためのヒートテックが、赤ちゃんの肌に寄り添いながら成長をあたたかく見守る。
