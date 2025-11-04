政府は４日、高市内閣の成長戦略の司令塔となる「日本成長戦略本部」の初会合を首相官邸で開いた。

本部長に就いた高市首相は、人工知能（ＡＩ）・半導体や造船、航空・宇宙や防衛産業など１７項目の戦略分野を定めて官民で集中的に投資し、経済成長を実現する方針を示した。来年夏に新たな成長戦略をまとめる方針だ。

首相は初会合で「『責任ある積極財政』の考え方の下、戦略的に財政出動を行う。日本経済の供給構造を強化する」と述べた。

日本企業に強みがある分野への「成長投資」や、経済安全保障の強化に関連する分野への「危機管理投資」を積極的に進める。首相は「税率を上げずに、税収を増加させることを目指す」と述べた。

政府は企業による投資の決断を後押しするため、１７の戦略分野にそれぞれ担当閣僚を置き、投資方針を明確化する考えだ。分野ごとに投資の内容や時期、目標金額などを定めた「官民投資ロードマップ」を策定し、複数年度にまたがる予算措置を講じる。

防衛分野での政府調達の拡大など、需要の喚起策も検討する。技術力強化や人材育成、労働市場改革など、多くの分野にまたがる課題でも戦略を立てる。

同本部の下で、関係閣僚や有識者が具体的な成長戦略を議論する「日本成長戦略会議」の設置も決めた。これまでの「新しい資本主義実現会議」を廃止し、衣替えした。近く初会合を開き、策定を進めている総合経済対策に盛り込む具体策を議論する。