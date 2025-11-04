サンリオ人気キャラが登場！「バブ×シナモロール」新作でほっこりバスタイム

花王の薬用入浴剤ブランド「バブ」から、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコのデザインが登場します♡2025年11月8日より数量限定で発売される「バブ バブみ湯」は、見た目のかわいさだけでなく、疲労回復や冷え性にも効果的な本格派の入浴剤。人気キャラクターたちと一緒に、1日の疲れを癒すバスタイムを楽しめます。

バブとシナモロールの夢コラボが実現

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

「2025年サンリオキャラクター大賞」で上位を飾った3キャラクター、シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコが「バブ」と夢のコラボ♪

パッケージには、それぞれの仲良しなお友だち（みるく・マフィン・ピーちゃんズ）と一緒に描かれた愛らしい姿がデザインされています。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

個包装には全18種類の限定デザインが用意され、開けるたびに違うイラストに出会えるワクワク感も。思わず全種類集めたくなるかわいさです♡

香りと効能で心も体もリラックス

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

シナモロールデザイン：メルティミルクの香り（販売名：バブHa）

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

ポムポムプリンデザイン：マンダリンバニラの香り（販売名：バブYd）

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

ポチャッコデザイン：サンダルウッドの香り（販売名：バブYd）

「バブ バブみ湯」は、温浴効果で疲労・肩こり・腰痛・冷え性をやわらげる薬用入浴剤。やさしい香りが広がる3種のラインアップが登場します。

内容量はすべて40g×12錠入り。どの香りも心地よい泡とともに、リラックス効果を高めてくれます。

飾ってもかわいい♡遊び心ある仕掛け

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

「バブ バブみ湯」は使ったあとも楽しめるのが魅力♪空箱の一部を組み立てると、ミニチュアサイズの“バブ”を作ることができる仕掛け付き。

お部屋に飾れば、かわいいインテリアとしても活躍します。限定デザインのパッケージはプレゼントにもぴったりです。

癒しとかわいさをバスタイムに♡

お湯に入れた瞬間にふわっと広がる香りと、サンリオキャラクターのキュートな笑顔。「バブ×シナモロール」コラボは、忙しい毎日に小さな幸せを届けてくれる存在です。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックを♪寒くなる季節にぴったりな“癒しのひととき”を、お気に入りの香りと一緒に楽しんでみてください。