今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。『news every.』では、カラダのために“日常にちょい足し”できること考えます。4日は「カラオケで運動不足を解消」です。

■カラオケは「有酸素運動」になる

スポーツ医学などに詳しい名古屋大学名誉教授の佐藤祐造さんによると、「カラオケはストレス発散にもなるし、有酸素運動にもなる」といいます。

はやりの曲なら踊りながら歌ったりするように、身ぶり手ぶりを入れて歌うということは、体を動かしているのでエネルギーをより多く消費できて、運動になるといいます。

これを意識して10分歌うと、どのくらいのエネルギーを消費できるかというと、約30分ウオーキングするのと同じくらいの消費量になります。小さいごはん茶わんの半分、約80キロカロリーは消費するそうです。

■より運動でき、いい声になるカラオケ方法とは…

さらに、より運動できるカラオケの方法があります。それが「おなかを使うこと」です。

ボイストレーナーのターナー先生によると、「力んで歌おうとすると全身に力が入ってしまって、逆に声が出なくなってしまう」といいます。

そのため、次のようにするといいそうです。

・上半身をリラックスさせる。

・姿勢をまっすぐにして、あごをひく。

・おしりや足の下半身で全身をしっかり支える。

自然とおなかに力が入って運動になるし、さらにいい声が出てうまく歌えるそうです。

ただし無理して歌うのは逆効果なので、無理のない範囲で楽しむことが大切だということです。

日テレ系「カラダWEEK」、4日は「カラオケ」についてお伝えしました。