＜俺好みのメシ作れ？＞義母の指導で夫が食事作り！子どもたちの反応「外食がいい！」【第5話まんが】
私はミチル。料理を習おうと義実家に行ったところ、事情を聞いた義母がシュンに激怒。「毎日料理を作ってくれているミチルちゃんに謝れ」と叱ってくれたのです。シュンはタジタジで何も言い返せません。きっとシュンのなかでは、「義母が私にしこたま料理を教え込む」というシナリオが出来上がっていたのでしょう。しかし予想外に叱られ、驚いてしまったのだと思います。義母がシュンを叱ってくれて、私を慰めてくれて、とても嬉しい気持ちになりました。
「今日はゆっくりしていって。夕飯も食べていってね」と義母は私に言ってくれました。そして義母はシュンに家事を手伝わせる気満々。私はキョトンとしてしまいましたが、義母の厚意に甘えてゆっくり過ごすことにしました。
ヨウとハルは相変わらず義父に遊んでもらっています。チラリと見ると、シュンは渋々洗濯物を干しています。しかし慣れない作業に手間取って、義母に指導されていました。義母はシュンに次々と家事をさせていました。
シュンがまったく家事をしていないと知った義母は、この日、家じゅうの家事をシュンにやらせました。
洗濯物や掃除、そして料理までこなしたシュンはヘトヘト。思わず弱音を吐くシュンに、義母は「ミチルちゃんは毎日、このうえパートと育児もしているのよ」とピシャリと言い放ちました。
子どもたちはシュンが作った料理を見た途端、「外食したい！」と騒ぎ始めたのでシュンは激怒。
しかしまたもや義母は、「ミチルちゃんの気持ちがわかったでしょ」とシュンを叱りつけました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
